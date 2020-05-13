5 علامات تساعدك في اكتشاف الإصابة بكورونا قبل الفحص والتحاليل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

كشف تقرير لجامعة "يال" الأمريكية، أن هناك 5 علامات يمكن أن تساعد أي شخص في اكتشاف إصابته بفيروس كورونا "كوفيد 19"، قبل الذهاب لإجراء تحليل للتأكد من ذلك.

وأوضح التقرير إلى أن معظم حالات العدوى بفيروس كورونا المستجد، تكون خفيفة إلى متوسطة، بينما تظهر الأعراض الشديدة على 20% فقط من المصابين.

وعدّد التقرير الذي نقلته وكالة "سبوتنيك"، علامات الإصابة بالمرض، التي يمكن أن تدل على إصابتك قبل إجراء الفحوص اللازمة، وكان أبرزها:

- ضعف الشم والتذوق أو تعطلهما لنحو 6 أسابيع.

- ضعف الشهية عن الأكل تماما، إضافة إلى السعال وإن خفت درجته.

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- صعوبة في التنفس أثناء الراحة.

- شعور بالتعب والإرهاق غير المبرر.

- ظهور طفح جلدي وردي يشبه الحصبة على أصابع اليدين والقدمين.

- احمرار العين والإسهال والدوخة.

وأصاب فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) ما يزيد عن 4.2 ملايين مصاب، بينهم أكثر من 288 ألف حالة وفاة.