الاكسسوارات الملونة موضة الصيف في 2020

تعد الإكسسوارات من قطع الأزياء الأساسية التي بدونها لن تكتمل أناقة المرأة ، وتنتشر في فصل الصيف بشكل كبير .

كما أن الاكسسوارات الملونة هي موضة الصيف المقبل في ظل انتشار وباء كورونا ،

ونقدم لكي سيدتي ابرز الاكسسوارات لموضة 2020، التي تمنحك المزيد من الأناقة والرقي والتي يمكنك إلقاء نظرة عليها لتساعدك في اختيار الاكسسوارات المناسبة .

أقراط اللؤلؤ والكريستال

إذا كنت من عشاق اللؤلؤ، فمن الأفضل اختيار أقراط مزينة باللؤلؤ التي تساعدك على أن تصبحين ذان إطلالة أنيقة ، كما يعد الكريستال من الاكسسوارات التي تضفي على العروسة إطلالة مميزة وأنيقة ومثالية،

خاصة الأقراط المصنوعة على شكل زهور من الكريستال وهى اختيار أشهر عرائس العالم سواء الأميرات أو نجمات هوليوود اللاتى يبحثن عن المظهر الجذاب والفريد.

حزام الخصر

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بعض الفتيات تلجأ الي حزام الخصر مكمل لإطلالتها، حيث يساعد عن ابراز خصرها ورشاقتها كما يضفى على اطلالة لها قدرا كبيرا من الجمال والأناقة وهناك الكثير من الأشكال التي يمكنك الاختيار منها خاصة المرصعة بالأحجار الكريمة فحين يلجأ البعض الي الأحزمة الرقيقة والبسيطة وتبتعد عن التصميمات المعقدة في اختياراتها.



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