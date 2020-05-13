أحدث موديلات ملابس حوامل مُستوحاة مِن إطلالات كاتي بيري

تعدّ إطلالات النجمة كاتي بيري في ملابس الحمل مصدر وحي لكل امرأة حامل تريد اعتماد أزياء عصرية وشبابية مميّزة، ومنذ إعلانها أنها تنتظر مولودها الأول مع شريكها أورلاندو بلوم، أعربت بيري عن سعادتها أنها لن تضطر بعد الآن لإخفاء حملها بالجاكيت الواسعة أو الفساتين الـFlare وحتى بالحقائب الكبيرة، فإنطلقت في مسيرة التألق بأزياء الحمل.

ألوان حيوية

تتميّز إطلالات كاتي بيري الأخيرة، بالألوان المفعمة بالحياة والتي تمنح أزياءها لمسة من المرح والإيجابية. وسواء على المسرح أو في نشاطاتها اليومية، تتألق بيري بنقشة الورود، وبألوان مثل الزهري والأصفر النيون.

بعد إعلان حملها، تألقت كاتي بفستان ميدي من مجموعة Mara Hoffman الذي تميّز بتعدد ألوانه، وفي مناسبة أخرى خطفت الأنظار بفستان أصفر من تصميم Valentino نسّقت معه حذاء رياضياً باللون الأزرق.

النقشات زيّنت عدداً من إطلالات كاتي، سواء الورود أو الخطوط المتعرّجة. فقد نسّقت مثلاُ توب بياقة عالية بطبعة الورود تحت فستان ضيق باللون الزهري ما أظهر حملها بشكل جميل وأنيق، أما قبل إعلان حملها، فكانت كاتي تخفي بطنها سواء بالفساتين الواسعة، او المعاطف الفضفاضة، وكذلك بالحقائب الكبيرة.

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كاتي بيري بتنورة باللون الأحمر مُرصَّعة بالورود