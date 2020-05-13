غوتشي تسدل الستار عن مجموعة النظارات الشمسية محدودة الإصدار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت العلامة الإيطالية غوتشي النقاب عن مجموعتها الجديدة من النظارات الشمسية المحدودة الإصدار، والتي سيتم بيعها حصريا في متجرها الإلكتروني فقط.

وتأتي تصاميم النظارات الشمسية بصورة ظلية غير تقليدية تتخللها عناصر غير متوقعة لتضفي عليها لمسة من المرح والتميز، وتعكس المجموعة فكرة مبتكرة تنبثق من إيمان غوتشي بتمكين كل شخص من التعبير عن شخصيته وذوقه من خلال الملابس والإكسسوارات مهما كانت غريبة وفريدة من نوعها.

وتشمل المجموعة ثلاثة أنماط محدودة من النظارات الشمسية ، ويأتي كل زوج منها بلونين مختلفين، وتمت صناعة 100 زوج فقط من كل إصدار.

ويأتي زوجان من النظارات بإطار أنثوي تقليدي، في حين أن الزوج الثالث يتميز بإطار أكثر ذكورية، على الرغم من أن هذه المجموعة تهدف في الواقع إلى إلغاء تعريف الجنس وبالتالي تقديم أنماط محايدة لكلا الجنسين بما يتماشى مع الرؤية الجمالية لغوتشي، وتأتي جميع الأنماط مزينة بسلاسل "Endura Gold" اللامعة على شكل أقراط متدلية مزينة بالشعار.

ويأتي النموذج الأول بإطار فراشة كبير الحجم باللون الذهبي اللامع، بأقراط لامعة من عرق اللؤلؤ الوردي وعدسات بنية، أو أقراط سوداء لامعة وعدسات صفراء.

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النموذج الثاني له إطار مربع أسود لامع، وأقراط بيضاء لامعة من عرق اللؤلؤ، وعدسات دخانية متدرجة / عدسات وردية؛ ويأتي نفس النمط أيضًا بإطار بطبعة حمار وحشي أسود لامع تم إنشاؤه حصريًا لغوتشي وأقراط متطابقة وعدسات حمراء .

النموذج الثالث جاء بنمط طيار بإطار سميك باللون الأسود اللامع، مع أقراط متطابقة وعدسات رمادية؛ يأتي هذا النمط أيضًا بإطار أصفر فاتح وبني فاتح لامع، وأقراط مطابقة وعدسات خضراء.

تحتوي المجموعة على عبواتها المخصصة: علبة نظارات مخملية وردية حمراء وحقيبة توت حمراء، ويحدد الملصق الموجود في العلبة أن هذه النظارات الشمسية تنتمي إلى إصدار محدود، تم إنشاؤه حصريًا لمتجر غوتشي.

للترويج للمجموعة، قامت غوتشي بتصوير حملتها الإعلانية داخل وحول حمام السباحة المضاء بنور الشمس وعلى الشاطئ.