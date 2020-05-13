الامارات | لماذا تتساقط رموشكِ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تتساقط رموشكِ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 مايو 2020

أفادت بوابة الجمال «هاوت.دي» الألمانية بأن تساقط الرموش له أسباب عدة، إذ قد يشير إلى مشكلة صحية كنقص الفيتامينات والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم وفيتامين A و B و E والبيوتين.

وتشمل الأسباب المرضية أيضاً الأمراض الجلدية بالقرب من الجفن كالتهاب الجلد العصبي والهربس والصدفية.

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وذكرت البوابة الألمانية أن من أبرز الأسباب أيضاً العناية الخاطئة؛ مثل استعمال ماسكارا تحتوي على مواد ضارة، كالإضافات التخليقية والمواد العطرية.

وأضافت أن تساقط الرموش قد يرجع أيضاً إلى استخدام المُجعّد بعد تزيين الرموش بالماسكارا؛ إذ تكون الرموش متصلبة، ومن ثم أكثر عُرضة للتقصف والتساقط. وقد يرجع تساقط الرموش إلى التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم.

وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب للتحقق مما إذا كان تساقط الرموش يرجع إلى سبب مرضى أم لا، مع مراعاة العناية السليمة بالرموش، وتغيير الماسكارا كل شهرين إلى أربعة شهور على أقصى تقدير.

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