الامارات | "مدمنة مشروب غازي".. استهلكت 150 ألف علبة في 40 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدمنة مشروب غازي".. استهلكت 150 ألف علبة في 40 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاتعترف عجوز من كوريا الجنوبية بأضرار المشروبات الغازية، بل وصل بها الامر الى ان شربت أكثر من 150 ألف علبة من مشروب " كوكاكولا" تحديدا خلال ال 40 عاما الاخيرة من عمرها.

تعيش المرأة الكورية الجنوبية، البالغة من العمر 74 عاما، على هذا المشروب الوحيد منذ أن فقدت زوجها في سن35 من عمرها، وأدمنته أكثر بعد فقدانها ابنها في حادث مروري. بحسب " سكاي نيوز".

وعرضت قناة "إكس إس بي إس" قصة المرأة المتقاعدة لتتحول الى قصة عاملية تتناولها الصحف والفضائيات داخليا وخارجيا.

وقالت المرأة للقناة التلفزيونية إنها لجأت إلى "كوكاكولا" لرغبتها في "نسيان أحزانها بعد فقدها زوجها ومن ثم ابنها"، وتشبه ذلك تمام بـ"اللجوء إلى الكحول عند الرغبة في التخلي قليلا عن متاعب الحياة"، على حد تعبيرها.

وأضافت أنها تستهلك يوميا 10 علب من الكوكاكولا في المتوسط، وهذا يعني أنه على مدار الأربعين عاما الماضية شربت حوالي 150 ألف علبة، أي ما يعادل 37 ألفا و500 لتر.

وبينما ترى الابحاث الطبية أن يكون الإدمان على المشروبات الغازية بهذه الطريقة "وصفة كارثية" على الصحة، فإن العجوز الكورية تصر على أنها في حالة صحية سليمة.

وعرضت القناة التلفزيونية على المرأة إجراء فحوص طبية للتأكد من سلامتها، فأظهرت الفحوص أن دمها طبيعي بالنسبة لشخص في سنها، في حين كشف الأطباء عن تقرحات بسيطة في المعدة والاثني عشر.

وأكد الأطباء أن هذه التقرحات يمكن أن تشكل مشكلة للمرأة على المدى الطويل. لكن ليس من الواضح ما إذا استهلاك الكوكاكولا على مدار 4 عقود هو السبب وراء هذه التقرحات. ووعدت المرأة بأنها ستحاول تقليل كمية الكوكاكولا التي تشربها كل يوم.

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