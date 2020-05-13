الامارات | مدينة تفرض عقوبة "تنظيف المراحيض" لمنتهكي التباعد الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة تفرض عقوبة "تنظيف المراحيض" لمنتهكي التباعد الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت السلطات في جاكرتا الأندونيسية فرض عقوبة "تنظيف المراحيض" لمن يخالف قواعد التباعد الاجتماعي المفروضة لتطويق تفشي وباء كورونا، وفقا لما ذكر في موقع "سكاي نيوز".

وسيُفرض على الأشخاص الذين يخرجون إلى الشوارع من دون كمامة غرامة قدرها 250 ألف روبية (17 دولاراً)، كما أن الأشخاص الذين يتنقلون ضمن مجموعات متقاربة سيواجهون عقوبة تنظيف المنشآت العامة بما فيها المراحيض مع ارتداء سترة يُكتب عليها الذنب الذي اقترفوه.

كما أن الشركات التي تتجاهل أوامر الإغلاق أو تنتهك قواعد الصحة العامة سيتعين عليها دفع مبلغ يصل إلى 50 مليون روبية (3400 دولار)، وفق القواعد التي أعلن عنها أخيراً.

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