هذا الماسك سر جمال شعرك

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أوردت مجلة "فرويندين" أن ماسك الزيت يعد بمثابة سر جمال الشعر؛ حيث إنه يمد الشعر بعناصر مغذية تمنحه ملمسا ناعما كالحرير ومظهرا لامعا يخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن ماسك زيت الأرجان المغربي يعمل على تغذية وترطيب الشعر من خلال إمداده بفيتامين E والأحماض الدهنية أوميجا 3 وأوميجا 6.
ويعمل ماسك زيت الزيتون على إمداد الشعر بالفيتامينات A و D و E و K، كما أنه يغلف الشعر بطبقة حماية تساعد على الاحتفاظ بالرطوبة.
ويعمل ماسك زيت جوز الهند على تنشيط سريان الدم في فروة الرأس، ما يساعد على نمو الشعر، كما أنه يعمل على ترطيب الشعر.
وللاستفادة من مزايا ماسك الشعر تنصح "فرويندين" بتطبيقه بمعدل مرة واحدة أسبوعيا. وإذا كان الشعر مجهدا وجافا للغاية، فإنه يمكن تطبيق الماسك بمعدل مرتين أسبوعيا.
ويُراعى تطبيق الماسك ليلا لمدة تتراوح من 20 إلى 30 دقيقة مع تغطية الشعر بمنشفة؛ حيث تعمل السخونة على زيادة فعالية ماسك الزيت، وبعد ذلك ينبغي شطف الشعر بشامبو لطيف.
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