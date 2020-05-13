تأثيرها قوي.. 4 أطعمة مذهلة لتقوية حاسة السمع (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: يعاني الكثيرون من مشكلات في حاسة السمع، بسبب تقدم العمر أو اتباع بعض العادات الخاطئة، التي تصيب الأذن بالأمراض، إلا أن لحسن الحظ فإن النظام الغذائي بإمكانه المساهمة في تقوية حاسة السمع والوقاية من فقدانها. لمعرفة المزيد إليك قائمة بأبرز الأطعمة التي تساهم في تقوية حاسة السمع. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

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