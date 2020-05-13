طبيبة تكشف قصة شفائها من كورونا خلال 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعافت طبيبة من فيروس كورونا الذي أصابها وعادت إلى منزلها بفضل عقار ريميديسيفير المستخدم لعلاج الإيبولا.

وتمكنت جيرالدين ماكجروتي (30 عاماً) من العودة إلى العمل بعد ثلاثة أسابيع من دخولها المستشفى، بعد أن وافقت على تناول عقار مضاد للفيروسات، قبل أن تتعافى بأعجوبة من فيروس كوفيد-19 بعد 3 أيام فقط من تناولها العقار، وفق ما نقل "24" الإمارتي.

وتم نقل الدكتورة جيرالدين إلى المستشفى الملكي في لندن يوم 5 أبريل، وهي تعاني من حمى وارتفاع في درجات الحرارة، حيث وصلت حرارتها إلى 40 درجة مئوية، بالإضافة إلى زيادة في معدل ضربات القلب.

وقالت جيرالدين لمجلة غود هيلث "كان لدي أيضاً شعور ضيق غير مريح في صدري، ولم أكن قادرة على أخذ نفس عميق أو التحدث لوقت طويل".

وظهرت جيرالدين في فيلم وثائقي بعنوان Hospital Special: Fighting Covid-19 على بي بي سي، حيث شوهدت وهي تتناول العقار الذي تم اعتماده لاستخدامه في حالات الطوارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وعند وصولها إلى المستشفى، أظهرت صور الأشعة السينية إصابتها بالتهاب رئوي حاد، في حين أظهرت الاختبارات الأخرى مستويات عالية من الالتهابات في دمها استجابة للعدوى الشديدة.

وكانت الطبيبة الشجاعة التي عالجها زملاؤها في أحد المستشفيين اللذين تعمل فيهما، تتمتع بلياقة بدنية جيدة قبل معركتها مع الفيروس القاتل، مما ساعدها على التعافي.

ويظهر مريضان آخران في الفيلم الوثائقي يرفضان المشاركة في اختبارات العقار، في حين أن العديد من المرضى الآخرين الذين خضعوا للاختبار لم يحصلوا على نفس النتائج الإيجابية مثل جيرالدين.

وقال جيرالدين "لم أستطع تصديق ما كان يحدث، كان الأمر مخيفاً للغاية، لقد كنت في جناح كوفيد-19، وتساءلت إذا كنت سأموت أم لا".

وتلعب جيرالدين الرجبي وتجري بانتظام لمسافة 10 كيلومترات، وقبل أسبوع من إصابتها أكملت هذه المسافة في 46 دقيقة فقط. وقالت لبي بي سي اسكتلندا الشهر الماضي إنها باتت بحالة أفضل، لكنها غير متأكدة من الضرر الذي لحق بجسدها على المدى الطويل من الفيروس.

يذكر أن عقار ريميديسيفير الذي صنعته شركة Gilead Sciences في كاليفورنيا، أثبت نجاحه في مساعدة العديد من مرضى فيروس كوفيد-19 على التعافي، من خلال التجارب التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة في أمريكا.