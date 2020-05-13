هل ينتقل فيروس كورونا عبر التكييف؟.. خبراء يحسمون الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم

اكتشف علماء آثار فيروس كورونا في مجرى الهواء بالمستشفيات، وأعلنوا أنه من السهل انتشاره عن طريق التكييف، وقد يكون مصدر جديد من مصادر العدوى، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويشير تحليل المسحات في ثلاث غرف من قبل مرضى بفيروس كورونا أجراه خبراء في المركز الوطني للأمراض المعدية في سنغافورة إلى سرعة انتشار الفيروس عبر مكيفات الهواء بسهولة.

ويشير وجود الفيروس في مجرى هواء متصل بغرفة شخص يعاني من أعراض خفيفة من كورونا، إلى أن قطرات صغيرة محملة بالفيروس قد يتم إزاحتها عن طريق تدفقات الهواء وترسبها في فتحات التهوية.

وقالت السلطات اليابانية إن سائحًا بريطانيًا كان على متن السفينة وتوفي بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان قبلها يعاني من أعراض الفيروس، ثم انتقل لباقي الركاب بعدها، وتم اكتشاف أن العدى انتشرت من خلال مكيفات الهواء.

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وعقّب البروفيسور جيمس دواير من جامعة بوردو في إنديانا لصحيفة تليجراف، أن مشكلة أنظمة التكييفات الموجودة في السفن لا يمكنها تصفية الجسيمات الأصغر من 5000 نانو متر، وأن حجم الفيروس التاجي غير معروف، ولكن تم تسجيل حجم فيروس السارس بـ120 نانو متر فقط.

وأضاف أن السفن السياحية يمكن أن تقلل من هذه المشكلة بمجرد استخدام الهواء الطبيعي وعدم إعادة تدويرها، وبعدها سعت شركات الطيران إلى طمأنت الركاب بأن أنظمة التكييف لا تعمل حتى لا ينتشر الفيروس بسهولة.

وأكدت عالمة الفيروسات الإيطالية ilaria capua انتشار فيروس كورونا من خلال مكيفات الهواء، وقالت إن الجزيئات تبقى في المجرى لفترة، بحسب ما ذكر موقع "نيوز وان".

وأوضحت أن التكيفات أصبحت من الأشياء الأكثر خطورة في نقل العدوى، لأن كثير لا يملكون مكيفات ويذهبوا إلى المراكز التجارية وخاصة كبار السن، لذا ينصح بتجنب هذا الاماكن.