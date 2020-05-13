الامارات | أقصر رجل في العالم: لقبي عاد إلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أقصر رجل في العالم: لقبي عاد إلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «غينيس» للأرقام القياسية، السلطة الرسمية لكسر وتسجيل الأرقام القياسية في العالم، عن هوية أقصر رجل على قيد الحياة (قادر على الحركة)، وهو الكولومبي إدوارد نينو هيرنانديز (34 عاماً)، وطوله 72.10 سنتيمتراً.

وقدّمت المحكّم الرسمي لـ«غينيس» للأرقام القياسية في أميركا اللاتينية، ناتاليا راميريز، الشهادة الرسمية لإدوارد في عيادة طبية في مسقط رأسه بقرية «بوغوتا» الكولومبيّة، وذلك قبل فرض إجراءات التباعد في مدينته الأم، بحضور أفراد من عائلته وأخصائية حراجة العظام كريستينا سواريز. وحظي إدوارد، الذي وُلد في 10 مايو عام 1986، واحتفل بعيد ميلاده الـ34 هذا الأسبوع، بطفولة تقليدية. إلا أن عائلته أدركت في سن الرابعة بأن طوله لا ينمو كبقية أقرانه. وعلى الرغم من أن والديه بحثا عن مشورة طبيّة بخصوصه، فإنهما لم يحصلا على تشخيص دقيق حول حقيقة معاناته من قصور حاد في الغدّة الدرقية إلا بعد 20 عاماً.

وكان إدوارد قد حصل على لقب أقصر رجل من «غينيس» للأرقام القياسية في 2010، عندما كان طوله 70.21 سنتيمتراً، وفي أكتوبر من العام نفسه، أصبح النيبالي خاجيندرا ثابا ماغار حامل اللقب الجديد بطول 67.08 سنتيمتراً، ثم كسر الرقم مجدداً من قبل نيبالي آخر هو تشاندرا باهادور دانجي، الذي بلغ طوله (54.6 سنتيمتراً). إلا أنه وبعد وفاة الأخيرين، استعاد إدوارد لقبه. ويحظى الرجل الكولومبي بحياة سعيدة ويتقن الرقص على أنغام موسيقى «ريغيه تون»، كما أنه يعشق أسلوب الرقص الـ«ميرينغي». ويقول: «أغزو العالم بابتسامتي، دائماً ما أبتسم مع الجميع.. هذا هو سحري». وأضاف: «إن الحجم والطول لا يهمان، وأرغب في أن يتعرف الناس إلى من أكون حقاً، صغير في حجمي إلا أنني كبير القلب».

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إدوارد: «دائماً ما أبتسم مع الجميع.. هذا هو سحري».

الرجل الكولومبي يحظى بحياة سعيدة ويتقن الرقص على أنغام «ريغيه تون».

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