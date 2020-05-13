الامارات | ألماني عالق «بمزاجه» في مطار نيودلهي شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن ألماني عالق «بمزاجه» في مطار نيودلهي شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام ألماني نحو شهرين في منطقة العبور بمطار العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال أحد أفراد شرطة المطار إن الألماني (41 عاماً) كان يريد السفر في مارس الماضي من هانوي عبر نيودلهي إلى إسطنبول، مضيفاً أن رحلته إلى إسطنبول أُلغيت بسبب إجراءات مكافحة جائحة كورونا التي اتخذتها الهند.

وبحسب مصادر من الخارجية الألمانية، أبلغت السفارة الألمانية الرجل مرات عدة بإمكان العودة إلى موطنه إلا أنه لم يرغب.

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وأضاف أحد أفراد الأمن في المطار أن الرجل لم يقدم أيضاً طلباً للحصول على تأشيرة هندية، موضحاً أنه ما كان سيحصل عليها في الأساس، لأنه أخبر السلطات الهندية عن سوابق إجرامية له: «لقد قال لنا إنه يخشى الملاحقة الجنائية في ألمانيا»، وبهذه الطريقة أقام الرجل في المطار أسابيع.

وذكر أحد أفراد الأمن في المطار أن الرجل كان يستخدم في الغالب الإنترنت الخاص بالمطار ليتصل بعائلته ولقراءة الصحف، مضيفاً أن السلطات الهندية قدمت له طعاماً وشراباً ومعجون أسنان وملابس نظيفة.

وقال متحدث باسم المطار إن الرجل غادر المطار أخيراً صباح أمس متوجهاً إلى أمستردام على متن طائرة إعادة تابعة للخطوط الملكية الهولندية. يذكر أن حالات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في المطارات غير اعتيادية. وفي عام 2004 أحدث فيلم «ترمينال» للمخرج ستيفن سبيلبرغ ضجة، إذ جسد فيه النجم توم هانكس دور رجل علق في مطار بنيويورك.

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