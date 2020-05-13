الامارات | 5 أسباب لزيادة الوزن في رمضان

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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أسباب لزيادة الوزن في رمضان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على الرغم من ساعات الصيام الطويلة في شهر رمضان المبارك، التي تصل إلى 15 ساعة في اليوم، إضافة إلى انخفاض عدد الوجبات إلى وجبتين في اليوم الواحد، فإن كثيراً من الصائمين يعانون زيادة الوزن في رمضان. وأكدت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لطيفة راشد، أن زيادة الوزن في رمضان لا تعود للطعام فقط، وإنما بسبب تغيّر نظام الحياة ككل، فقدمت مجموعة من العادات الخاطئة التي يقوم بها الناس في رمضان، التي تؤثر في الوزن بشكل مباشر، مشيرة إلى أهمية الإقلاع عنها. وعدّدت خمسة أسباب لزيادة الوزن وكيف يمكن تفاديها لتجنب هذه الزيادة.
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