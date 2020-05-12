الامارات | بالصور.. عائدون إلى المساجد وصلاة الجماعة الأولى منذ 3 أشهر بالسليمانية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عائدون إلى المساجد وصلاة الجماعة الأولى منذ 3 أشهر بالسليمانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توافد مصلون على المسجد الكبير في السليمانية بإقليم كردستان في العراق، أمس الإثنين، واستمتعوا بصلاة الجماعة في المسجد للمرة الأولى منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وقال علاء أحمد وهو أحد المصلين «ظلت المساجد مغلقة لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا. واليوم أعيد فتح المساجد لاستقبال المصلين والحمد لله. الآن صلينا خلف إمام المسجد بأكثر من متر واحد (مراعاة الفواصل بين المصلين) في جامع السليمانية الكبير.. الحمد لله».



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