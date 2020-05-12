الطريقة الصحيحة لتنظيف الدباديب والعرائس القماش

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
قالت الرابطة الألمانية لصناعة منتجات الغسل والعناية بالجسم إن الطريقة الصحيحة لتنظيف الدمى القماشية والفرائية تتمثل في وضعها في المُجمّد في درجة حرارة سالب 18 لعدة ساعات؛ حيث يعمل ذلك على قتل عث الغبار المنزلي، الذي يصيب الأطفال بالحساسية.
وأضافت الرابطة أنه بعد ذلك ينبغي غسل الدمى القماشية في الغسالة الأوتوماتيكية في درجة حرارة 30 مئوية من أجل التخلص من العث وفضلاته.
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