الفيونكة تزين صندل الصيف.. هكذا تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة "إن ستايل" بأن الفيونكة تزين الصندل في صيف 2020 لتضفي على المظهر طابعا رومانسيا ينطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الصندل المزدان بالفيونكة يتناغم مع فستان يزدان بالكرانيش لتأكيد الإطلالة الرومانسية الحالمة.

كما يتناغم الصندل المزدان بالفيونكة أيضا مع فستان يزدان بقصّة القميص.

ويمكن الحصول على إطلالة جريئة من خلال تنسيق الصندل المزدان بالفيونكة مع قميص بقصّة رجالي وجينز ذي قصّة مستقيمة.

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