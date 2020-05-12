أبرزها فتح النوافذ.. 5 عادات يومية جديدة تحمي من فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:

ألزمت الحكومة البريطانية مواطنيها، بضرورة اتباع عدد من العادات اليومية، التي كشفت عنها مؤخرًا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبرته الحكومة قرارًا رسميًا.

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