محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الصاوي:
ألزمت الحكومة البريطانية مواطنيها، بضرورة اتباع عدد من العادات اليومية، التي كشفت عنها مؤخرًا، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وهو ما اعتبرته الحكومة قرارًا رسميًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر أبرزها فتح النوافذ.. 5 عادات يومية جديدة تحمي من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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