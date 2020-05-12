عبايات متنوعة من وحي ود أسامة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - تتأنق الممثلة ومقدمة البرامج ود أسامة بالعديد من الإطلالات بـ العبايات المتنوعة، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكِ هذه الإطلالات.



عبايات سوداء

عبايات سوداء



من أحدث تصميمات العبايات السوداء، أطلت ود بعباية سوداء مزينة بقماش المخمل الأسود وفصوص فضية وخضراء، وظهرت بعباية سوداء مزينة بالذهبي، وأخرى سوداء مزينة بقصة ناعمة، وارتدت عباية سوداء مزينة بنقشة في المنتصف وأطراف الأكمام بألوان: الأبيض والبرتقالي والبنفسجي، واختارت عباية مزينة بزهور بيضاء في المنتصف.

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عبايات ملونة

عبايات ملونة



لمُحِبَّات العبايات الملونة، يمكنكن التأنق بالعبايات الخفيفة السادة بألوانكن المفضلة، حيث تأنقت ود بعباية بيج مع حجاب أبيض، وتزينت بعباية بنية مع "صديري" أسود مزين بالذهبي، وتجملت بعباية رمادية مزينة بالنقوش السوداء، وأخرى بُنية مصممة بقماش أسود ذي نقط صغيرة.

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