- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - تتأنق الممثلة ومقدمة البرامج ود أسامة بالعديد من الإطلالات بـ العبايات المتنوعة، ومن أبرز خياراتها جمعنا لكِ هذه الإطلالات.
عبايات سوداء
من أحدث تصميمات العبايات السوداء، أطلت ود بعباية سوداء مزينة بقماش المخمل الأسود وفصوص فضية وخضراء، وظهرت بعباية سوداء مزينة بالذهبي، وأخرى سوداء مزينة بقصة ناعمة، وارتدت عباية سوداء مزينة بنقشة في المنتصف وأطراف الأكمام بألوان: الأبيض والبرتقالي والبنفسجي، واختارت عباية مزينة بزهور بيضاء في المنتصف.
تابعي المزيد: عبايات ربيعية من وحي ديالا علي
عبايات ملونة
لمُحِبَّات العبايات الملونة، يمكنكن التأنق بالعبايات الخفيفة السادة بألوانكن المفضلة، حيث تأنقت ود بعباية بيج مع حجاب أبيض، وتزينت بعباية بنية مع "صديري" أسود مزين بالذهبي، وتجملت بعباية رمادية مزينة بالنقوش السوداء، وأخرى بُنية مصممة بقماش أسود ذي نقط صغيرة.
تابعي المزيد: موديلات عبايات وجلابيات ملونة موضة 2020 للحجر المنزلي
كانت هذه تفاصيل خبر عبايات متنوعة من وحي ود أسامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.