4 نصائح جمالية من كاميرون دياز لتبدي أصغر سناً

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - رغم تقدمها في السن، لا تزال النجمة كاميرون دياز Cameron Diaz، تتمتع بإطلالة شابة وبشرة متوهجة لا تشوبها شائبة، كما لو أنها أصغر بعشرين عاماً. إلا أن وراء هذا الجمال وهذه الإشراقة أسراراً تشكل الركيزة الأساسية في روتين الجمال الخاص بها. وفي هذا المقال، نستعرض لك نصائح جمالية أربعاً تقدمها النجمة كاميرون دياز.
أحمر الشفاه بديل البلاش
تعترف النجمة كاميرون دياز، أنها لا تستخدم البلاش، أو أحمر الخدود، لتوريد خديها والحصول على مظهر مشرق ومتوهج، فهي تستخدم بديلاً عنه أحمر الشفاه، حيث تمرر أصابعها على أحمر الشفاه اللامع، وتقوم بواسطتها بالتربيت على عظمتي الخدين، مما يمنحها بشرة بلمسة لامعة تضفي التورد والتوهج على وجهها. علماً أن النجمة تواظب على هذه العادة من زمن طويل، وهي تعتبرها خطوة رئيسية في روتين الجمال الخاص بها.
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اعتماد مكياج طبيعي
من المعروف عن النجمة كاميرون دياز أنها تحب إظهار بشرتها المتوهجة من خلال الحفاظ على مظهرها الطبيعي. إلا أن ذلك لا يعني أنها لا تحب تطبيق المكياج. فهي كشفت في مقابلة لها، عن إحدى حيلها المفضلة لخلق توجه طبيعي ومنح بشرتها إشراقة رائعة وجعلها خالية من الشوائب، وهي تطبيق مستحضر Westman Atelier's Baby Cheeks Blush Sticks، فهو أحمر خدود متعدد الأغراض يُستخدم للخدود والشفاه والجفون، ويتميز بلونه الوردي المشرق، وتركيبته الكريمية الغنية بالمكونات المهدئة التي تعمل على موازنة الرطوبة في البشرة، ومنحها تورداً طبيعياً.
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النوم بشكل كاف
تقول كاميرون دياز أن قلة النوم لا تؤثر فقط على الصحة العقلية والنفسية فقط، وإنما أيضاً لها انعكاس سلبي كبير على جمال المرأة وصحة بشرتها، يبدأ بالظهور مع التقدم في السن، فتظهر الهالات السوداء والتجاعيد والخطوط الدقيقة حول العين والفم. لذلك، تنصح دياز بالنوم لساعات كافية تجنباً للشيخوخة المبكرة للبشرة وإصابتها بالتعب والبهتان.
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التوقف عن العادات السيئة
لقد كانت النجمة كاميرون دياز إحدى المدمنات على التدخين، إلا أنها توقفت كلياً عن هذه العادة السيئة التي تؤدي الى شيخوخة البشرة واصفرارها، وهي تتمنى لو أنها تستطيع إلغاء كل تلك الأيام التي كانت فيها مدمنة على التدخين. وهي تنصح بشدة كل امرأة بالتوقف عن التدخين للحفاظ على بسرة شابة ومشرقة على الدوام. إضافة الى ذلك، تنصح دياز جميع النساء بالعناية بمظهرهن، وخصوصاً بشرتهن، والبدء بذلك في سن صغيرة، مما يمنح البشرة القدرة على مقاومة ظهور علامات التقدم في السن، ويوفر لها شباباً دائماً حتى مع التقدم في السن.
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