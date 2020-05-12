روتين العناية بالبشرة على طريقة النجمة جنيفر غارنر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - صحيح أن النجمة جنيفر غارنر Jennifer Garner، استغرقت بعض الوقت لمعرفة حاجات بشرتها، إلا أنها استطاعت أن تنقذ بشرتها من الإصابة بعلامات التقدم في السن المبكرة وجعلها مشرقة ومتوهجة وخالية من الشوائب. وهي ستساعدك في حماية بشرتك من العوامل الضارة التي تسبب تلف خلايا الجلد وإصابتها بالتجاعيد والترهلات، من خلال الكشف عن روتين العناية بالبشرة الخاص بها، فهو كفيل بمنحك شباباً دائماً لا تقهره السنوات.



الواقي الشمسي أولاً

تنصحك جنيفر غارنر بتطبيق واقي الشمس



تقول النجمة جنيفر غارنر أنه عليك أن تكوني مهووسة بتطبيق الواقي الشمسي مرات عدة خلال النهار، لا سيما خلال التعرض للشمس. حيث أن الضرر الناتج عن التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية يؤدي الى تلف البشرة وإصابتها بأضرار فادحة، في مقدمها التجاعيد والترهلات والخطوط الدقيقة. علماً أن النجمة هي سفيرة لعلامة نيتروجينا، وبالتالي هي تستخدم الواقي الشمسي الصادر عنها Neutrogena Ultra Sheer Dry-Touch Sunscreen، حيث تعتبره واقياً فعالاً ضد أشعة الشمس ولا يترك على بشرتها أي أثار أو يقايا مزعجة.

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تنظيف الوجه قبل النوم

اختاري الغسول المناسب لبشرتك



إياك أن تذهبي الى النوم من دون تنظيف وجهك بغسول مناسب لنوع بشرتك، نصيحة تشدد عليها كثيراً النجمة جنيفر غارنر. حيث أن أثار المكياج والغبار الذي يتراكم على سطح البشرة يؤدي الى ظهور الكثير من الشوائب، لا سيما البثور والحبوب الدهنية وحب الشباب وعيرها... كما أن تنظيف البشرة قبل النوم يجعلك تستيقظين ببشرة مشرقة ونضرة.

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الريتينول لمكافحة التجاعيد

الريتينول يساعدك في مكافحة التجاعيد



عندما تصبح المرأة في منتصف الأربعينات، يصبح الريتينول أهم منتج للعناية بالبشرة ومكافحة التجاعيد، هذا ما تؤكده النجمة جنيفر غارنر، فهو أحد مشتقات الفيتامين A الذي أثبت قدرة عالية على تعزيز إنتاج الكولاجين ودوران الخلايا، إزالة التصبغات، تفتيح البشرة، تقليص المسامات الواسعة، وأيضاً التخلص من مشكلة حب الشباب. لكن، احرصي على استخدام منتجات الريتينول المناسبة لنوع بشرتك تجنباً لإصابة البشرة بأي أثار سلبية، كالاحمرار والتهيجات.

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حمض الهيالورونيك

أدخلي حمض الهيالورونيك ضمن روتينك اليومي



أكثر ما تكرهه النجمة جنيفر غارنر هو ملمس البشرة الجاف، لذلك تحرص دائماً على استخدام حمض الهيالورونيك ضمن روتين العناية بالبشرة الخاص بها، فهو يساعد على الاحتفاظ بالماء والرطوبة داخل خلايا الجلد، مما يجعله مكوناً مثالياً لترطيب البشرة. علماً أن غارنر تواظب على استخدام مرطب الوجه من نيتروجينا الغني بحمض الهيالورونيك Neutrogena Hydro Boost Hyaluronic Acid Hydrating Water Gel.

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