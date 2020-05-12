التخلص من الشيب بمكونات طبيعية بعيداً عن الصبغات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - في ظل الحجر المنزلي وإقفال صالونات تزيين الشعر، لا بد أنك أصبحت بحاجة الى التخلص من الشعر الأبيض واستعادة إطلالتك الشابة. ولذلك، نقدم لك في هذا المقال طرق إخفاء الشيب بالمكونات الطبيعية بعيداً عن صبغات الشعر.



خلطة القهوة والشاي



في وعاء على النار، ضعي كوباً من الماء وأضيفي إليه ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة ومغلّفي من الشاي الأسود، واتركي المزيج يغلي لمدة 20 دقيقة. بعدها، ارفعي المزيج عن النار واتركيه ليبرد قليلاً، ومن ثم طبّقيه على شعرك من جذوره حتى أطرافه، مع التشديد على الخصل البيضاء. بعدها، اتركي المزيج على شعرك لمدة ساعتين، وعند الانتهاء اغسلي شعرك وشطفيه بالماء الدافئ.

خلطات لتغطية الشيب



خلطة الكاري وزيت الزيتون



ضعي كوباً من الماء في وعاء على النار، وعند الغليان أضيفي إليه قبضة من أوراق الكاري، واتركي المزيج يغلي الى أن يصبح لونه أسود. بعدها، أضيفي الى المزيج ثلاث ملاعق من الشاي الأسود واتركيه يغلي لمدة ثلاث دقائق أخرى. من ثم، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً. وعندما يبرد، أضيفي إليه ملعقة من زيت الزيتون وضعيه في زجاجة. قومي بتطبيق المزيج على شعرك وفروة رأسك مع تدليكهما بشكل جيد. من ثم لفي شعرك بغطاء مخصص للرأس واتركيه لمدة ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة المعتادة.

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خلطة البصل



في الخلاط الكهربائي، اطحني حبة من البصل جيداً. من ثمّ، افركي شعرك وفروة رأسك جيداً بالبصل المطحون واتركيه حتى يجف. بعدها، شطفي شعرك بالمياه الباردة.

كرّري هذه الخلطة يومياً حتى اختفاء الشعر الأبيض كلياً.

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خلطة البصل



خلطة الحناء والشاي الأسود



اخلطي ملعقة صغيرة من كل من الحناء الطبيعية والشاي الأسود. من ثم سخّني ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وأضيفيها الى الخليط وحركيه جيداً. بعدها، ادهني شعرك بالخليط مع التركيز على الجذور، ولفيه بمنشفة واتركيه لمدة ساعة. ثم اشطفي شعرك جيداً بالمياه الفاترة.

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خلطة السمسم وزيت اللوز



امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من السمسم المطحون مع ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز. بعدها، طبقي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة نصف ساعة. من ثم اغسلي شعرك بالمياه الباردة.

كرري استخدام هذه الخلطة ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة السمسم

خلطة الكاري وزيت جوز الهند



في وعاء على النار، إغلي لمدة خمس دقائق، قبضة يد من أوراق الكاري مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند. بعدها، ارفعي المزيج عن النار واتركيه جانباً الى أن يتحوّل لون أوراق الكاري إلى الأسود. من ثم، صفي المزيج، وحين يبرد طبقيه على شعرك، واتركيه مدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بشامبو مكون من الأعشاب.

كرري هذه الخلطة أربع مرات أسبوعياً حتى الحصول على النتائج المرجوة.