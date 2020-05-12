فوائد القهوة العربية للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 10:43 مساءً - تعتبر القهوة واحدة من أبرز المواد ذات الفوائد الكبيرة للشعر؛ إذ إنها تمنحه لمعانًا ونعومة، ويمكن الاستفادة منها لجمالك.



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فوائد القهوة للشعر

فوائد القهوة



تمنح القهوة الشعرَ لمعانًا وبريقًا جذابًا، كما تزيد من قوة الشعر وحيويته، وتجعله ناعمًا وذا ملمس حريري.

كما تحسّن نسيج الشعر، وذلك عند إضافة مكونات أخرى مع القهوة، فيمكن أن تساعد على تقوية الشعر من الداخل وتجعله أكثر ليونة ونعومة. تنظف فروة الرأس وتعمل على تقشيرها، ما يخلصها من الفطريات التي تسبب العدوى والقشرة، كما أنها تساعد على إزالة خلايا الجلد الميت، ما تجعل فروة الرأس نقية ونظيفة، وتحسن اللون الطبيعي للشعر وتمنحه لونًا رائعًا.





ماسك القهوة وزيت جوز الهند للشعر الجاف

القهوة وجوز الهند



• مكونات الماسك:

- ملعقة كبيرة من القهوة.

- ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.



• طريقة التحضير:

- يمزج زيت جوز الهند والقهوة، ويُقلّبان جيدًا.

- يوضع الماسك على الشعر، ويدلك به فروة الرأس، مع التركيز على الجذور أيضًا.

- يترك لمدة ساعتين، ثم يغسل الشعر بالشامبو.

- يكرر هذا الماسك مرتين في الأسبوع؛ للحصول على نتيجة مُرضية.

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ماسك القهوة وصفار البيض لنمو الشعر

البيض والقهوة لنمو الشعر



• مكونات الماسك:

- ملعقة كبيرة من القهوة.

- صفار بيضة.

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.



• طريقة التحضير:

- يُخفق صفار البيضة جيدًا، ثم يضاف القهوة وزيت الزيتون، ويتم خلطها جيدًا.

- يوضع هذا الماسك على الشعر، ويدلك به فروة الرأس برفق.

- يُترك على الشعر لمدة ساعة تقريبًا.

- يُغسل الشعر بالشامبو.

- يكرر هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوعين.



ماسك تفل القهوة

فوائد القهوة للشعر



طريقة التحضير: خذي كمية من تفل القهوة، ومديها على شعرك من جذوره حتى نهاية أطرافه، ثم لفي شعرك، واربطيه جيدًا، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بالماء والشامبو جيدًا، وستلاحظين فرقًا كبيرًا من الاستخدام الأول.

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