الامارات | شركة ألمانية: طرح أول نتائج لاختبارات لقاح كورونا في يوليو

شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ألمانية: طرح أول نتائج لاختبارات لقاح كورونا في يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت شركة بيوتك الألمانية للدوائيات والكيماويات اليوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يطرح أول نتائج للاختبارات السريرية التي تجريها على لقاح محتمل مضاد لكورونا في نهاية يونيو أو يوليو المقبلين.

وفي مؤتمر عبر الهاتف، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أوجور زاهين إن الاختبارات في أوروبا والولايات المتحدة تدور حول تحديد سلامة وفعالية والجرعة المثلى لأربعة لقاحات مختلفة مرشحة.

وأوضح أن الشركة تخطط لإجراء الاختبارات في أوروبا باستخدام أربعة لقاحات مرشحة على نحو 200 متطوع صحيح تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً. وأشار إلى أن الاختبارات على اللقاح المرشح الأول بدأت بالفعل في أبريل الماضي.

وأضاف زاهين أنه من أجل التوصل إلى الجرعة المثالية لتستفيد منها دراسات أخرى، تم إعطاء جرعات تتراوح بين 1 و100 ميكروغرام، وفي جزء ثان من الدراسة سيتم الاستعانة بمتطوعين لديهم مخاطر أعلى للتعرض لإصابة خطيرة بمرض كوفيد-19.

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وبالنسبة للاختبارات في الولايات المتحدة، سيتم إجراؤها على ما يصل إلى 360 متطوعاً صحيحاً، وسيتم تقسيمها على شريحتين عمريتين الأولى من 18 إلى 55 عاماً والثانية من 65 إلى 85 عاما.

وذكر زاهين أن الشركة ستتعاون مع شركة فايزر الأميركية لبناء قدرات إنتاجية حتى تتمكن الشركتان من «ضمان الإمداد باللقاح المحتمل لكل أنحاء العالم».

وتوقع أن يتم بحلول نهاية العام الحالي توفير ملايين من جرعات اللقاح بمجرد حصوله على موافقة السلطات المختصة.

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