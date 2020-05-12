ماركات الأزياء الأكثر شعبية في الربع الأول من 2020 بعد تأثير "كورونا"

انتهى عام 2019 بنتائج إيجابية لصناعة الأزياء والرفاهية، وفي غضون أسابيع قليلة شهد العالم وما زال يشهد أوقاتًا عصيبة من الحروب التجارية المستمرة، إلى اندلاع حرائق الغابات وخروجها عن السيطرة في أستراليا متبوعة بانتشار فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم.

وبحلول نهاية الربع الأول، اجتاح الفيروس التاجي "COVID-19" العالم، فتوقف كل شيء من الرحلات المحلية البحرية والجوية إلى إلغاء مختلف المناسبات والمؤتمرات والأحداث العالمية، وإلزام الحجر المنزلي في معظم دول العالم، وهذا أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.

وفي ظل هذه الظروف العصيبة، وصل إنفاق المستهلكين أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث اقتصروا على البقاء في منازلهم، وأثر نقص الطلب على سلاسل التوريد؛ ما أدى إلى إلغاء العديد من طلبات الشراء، وهذا بدوره دفع أشهر الشركات والمتاجر الشهيرة والمصانع إلى تسريح آلاف العمال.

وبعد مراقبة سلوك المستهلك على مدى الأشهر الأربعة الماضية عن كثب في جميع أنحاء العالم، أصدرت منصة التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت Lyst، التي تضم أكثر من 9 ملايين متسوق شهريًا، تقريرها الموسمي حول أفضل العلامات التجارية للأزياء استنادًا إلى تفضيلات المستهلكين في الربع الأول من العام الحالي.

وسيرسم تقرير الربع القادم صورة أوضح للتأثير العالمي لوباء "COVID-19"، ولكن في الوقت الحالي، استنادًا إلى بيانات الربع الأول، لا زالت علامة الأزياء الأمريكية "أوف وايت" تحتفظ بالمرتبة الأولى في القائمة كأكثر علامة تجارية شعبية في العالم للربع الثالث على التوالي، وذلك بتأثير المتسوقين الأصغر سنًا وجيل الألفية في مجال الأزياء.

وبعد الضجة الإعلامية التي أحاطت بعرضها لخريف وشتاء 2020، قدمت بالنسياغا عرضًا تحت عنوان نهاية العالم، وقفزت العلامة التجارية من المرتبة الثالثة لاستعادة مكانتها باعتبارها ثاني أهم علامة تجارية في العالم.

وبرزت العلامة التجارية الدولية للملابس الرياضية نايكي كواحدة من أسرع العلامات التجارية الصاعدة في هذا الربع، حيث انتقلت من المرتبة الـ 12 إلى المرتبة الثالثة، ما أدى إلى نزول غوتشي إلى المرتبة الرابعة، وهذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها العلامة عن نطاق المراكز الثلاثة الأولى منذ ظهور مؤشر "Lyst"، ويمكن أن يعزى النجاح إلى المبادرات العالمية القوية التي قامت بها علامة الملابس الرياضية هذا الربع، إلى جانب زيادة الطلب الاستهلاكي على منتجاتها، بما في ذلك القلنسوات والسراويل الرياضية والشورتات القصيرة.

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انتقلت برادا من المركز السابع إلى المركز الخامس، وذلك بعد الإعلان أن المصمم البلجيكي "راف سيمونز" سيصبح مديرًا مشاركًا للإبداع إلى جانب ميوشيا برادا، هذا الخبر أيضًا أدى إلى رفع علامة راف سيمونز التي تحمل اسمه إلى قائمة العلامات التجارية الأكثر شعبية للمرة الثانية على الإطلاق، حيث تجاوزت 12 مركزًا لتحتل المرتبة الـ 17 في هذا الربع.

وتربعت علامة مونكلر في المركز السادس بعد إعلان تعاونها مع العديد من العلامات التجارية الشهيرة، فيما احتلت فندي المركز السابع تليها فالنتينو في المركز الثامن وسان لوران في المركز التاسع، أما المركز العاشر فكان من نصيب علامة فيرساتشي.

وفي هذا الربع، يظهر مؤشر Lyst أن ولاء المستهلك للعلامات التجارية الشهيرة لا يزال قويًا رغم أزمة الوباء العالمي، بالتأكيد تغير تفاعل المستهلكين مع العلامات التجارية والطريقة التي يتسوقون بها للحصول على الأزياء بسرعة.

ودفعت الأزمة العديد من العلامات التجارية لتسريع التحولات التي تحدث بالفعل في صناعة الأزياء، سواء فيما يخص البيع والتسويق الإلكتروني أو عروض الأزياء الرقمية، وقد أثبتت التنسيقات الرقمية أنها أكثر أهمية من أي وقت مضى لماركات الأزياء والمؤسسات.

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