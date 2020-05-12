تسريحات شعر ناعمة سهلة من النجمات

نظراً الى الحجر المنزلي وتعذر الذهاب الى صالونات التجميل وتصفيف الشعر

كما أنه من المحتمل أن لا يسمح جدول أعمالك بالوقت الكافي للحصول على إحدى تسريحات الشعر التي تتطلب وقتاً طويلاً،

استوحينا لك في هذا المقال مجموعة تسريحات شعر ناعمة وسهلة من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك لجلسات وسهرات رمضان.

تسريحة ذيل الحصان المرتفع

تعد تسريحة ذيل الحصان إحدى تسريحات الشعر الأنيقة والبسيطة في الوقت نفسه، كما أنها أفضل طريقة للحصول على مظهر شعر أنيق يدوم طويلاً، لذلك هي خيار رائع لجلسات وعزومات رمضان، وبإمكانك تنفيذها خلال دقائق معدودة، من خلال رفع الشعر الى الأعلى بأسلوب ذيل الحصان المرتفع، وذلك على طريقة النجمة راشيل بروسنان Rachel Brosnahan.

تسريحة الويفي المزينة بمشبك مرصع باللؤلؤ

إذا كنت تعتمدين قصة البوب، وليس لديك الوقت الكافي لتصفيف شعرك، يكفي أن تغسلي شعرك وتجففيه وتصنعي بعض الخصل المموجة الناعمة، ومن ثم تقومين بتزيين شعرك بمشبك مرصع بحبات اللؤلؤ بأحجام مختلفة، وذلك على طريقة النجمة ماندي مور Mandy Moore.

تسريحة الكيرلي مع الغرة البوف

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إذا كان شعرك كيرلي بشكل طبيعي أو مجعداً، فاتركيه منسدلاً بشكل عفوي على الظهر، مع اعتماد الغرة البوف المسحوبة والمرفوعة الى الخلف، وهي تسريحة مستوحاة من النجمة أنجيلا باسيت Angela Bassett، ومثالية لجلسات رمضان، فلا تترددي في اعتمادها، إذ ستمنحك مظهراً شبابياً أنيقاً.

تسريحة الكعكة الفوضوية مع الغرة

إنها تسريحة عملية جداً وأنيقة في الوقت نفسه، وهي أحد الخيارات المثالية لجلسات رمضان، حيث ستمنحك إطلالة حيوية جداً وعصرية، فاعتمديها بأسلوب النجمة داكوتا جونسون Dakota Johnson، بحيث تسحبين شعرك الى الأعلى وتجعلينه على شكل كعكة عالية فوضوية، الى جانب اعتماد الغرة القصيرة المنسدلة على الجبين، وبعض الخصل الطويلة المنسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة الشعر المستقيم مع الغرة النصفية

إذا كنت ترغبين في تسريحة شعر كلاسيكية ناعمة وأنيقة تعتمدينها خلال جلسات رمضان، فلا تترددي في اعتماد تسريحة الشعر المستقيم المنسدل على الظهر، الى جانب الغرة النصفية المسحوبة وراء الأذنين، وذلك على طريقة النجمة إيميلي كلارك Emilia Clarke.

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