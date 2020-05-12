عالم إيطالي: كورونا سيختفي قبل ظهور لقاح.. ونواجه مرضا مختلفا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال جيوسيي ريموتسي عالم إيطالي ومدير معهد ماريو نيغري للأبحاث الدوائية في ميلانو، إن فيروس كورونا "كوفيد 19"، الذي أصاب العالم بالذعر أصبح "أقل شراسة".

ويرى الطبيب المخضرم وأحد أكثر الخبراء الإيطاليين معرفة بفيروس كورونا المستجد، أن المرض يصبح مع الوقت أقل قدرة على الفتك بالإنسان، وذلك فقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز".

وأشار ريموتسي في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحف إيطالية، إلى أن الفيروس "سيختفي" قبل أن يتمكن العلماء من تطوير لقاح مضاد له.

وحسب آراء العالم المعروف، فإنه "منذ ظهور كورونا أواخر العام الماضي في الصين، فإن قوته تضعف تدريجيا".

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وأضاف: "مرضى اليوم مختلفون تماما عن المرضى منذ 3 أو 4 أسابيع. عدد الحالات التي تدخل المستشفيات وغرف العناية المركزة مستمر في الانخفاض"، مشيرا إلى أن معظم المرضى بإمكانهم العودة إلى ديارهم الآن دون الحاجة إلى أجهزة تنفس اصطناعي.

وتابع: "الوضع تغير في كل مكان في إيطاليا، ليس فقط في بيرغامو وميلانو، لكن أيضا في روما ونابولي".

لكن ريموتسي قال إن سبب هذا التغير ليس معلوما، موضحا: "لماذا يحدث ذلك؟ لا أعرف إن كان الفيروس نفسه تغير، أم أن المناعة ضده تحسنت. الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أننا نواجه مرضا مختلفا تماما عن المرض الذي وضعنا في أزمة عندما بدأ الوباء".

ويبدو أن تصريحات ريموتسي ترجمت على الواقع في إيطاليا، حيث تراجع عدد المصابين بـ"كوفيد 19" الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة إلى 999 شخصا، متدنيا عن ألف مريض للمرة الأولى منذ 10 مارس، وفقما أعلن الدفاع المدني الإيطالي، الاثنين.

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