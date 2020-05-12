كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - استطاعت ياسمين صبري أن تفرض نفسها وبقوة في عالم الموضة كما في عالم التمثيل، حيث إن اطلالاتها التي تختارها دائماً ما تكون مدروسة بعناية بحيث تتناسب مع بشرتها السمراء وشعرها الأسود وأيضاً مع قوامها الرياضي... وفي المناسبات الرسمية نشاهدها تختار التصاميم المبتكرة من فساتين سهرة وغيرها وفي الحياة اليومية نشاهد ياسمين صبري باطلالات سبور ذات طابع شبابي، وقد جمعنا بالصور اليوم ملابس كاجوال للسمراوات من ياسمين صبري لتستوحي أجمل الأفكار.



تنسيق كاجوال في الجينز بأسلوب ياسمين صبري:

ياسمين صبري في تنسيق شبابي بالجينز



الجينز يشكل قطعة أساسية في خزانة ياسمين صبري حيث إنها تعتمده لمختلف المشاوير اليومية مثل هذه الاطلالات التي نسقت فيها جينزْ ممزقاً باللون الأزرق، مع تيشرت بيضاء ومن فوقهما جاكيت باللون الزيني ذو طابع عسكري شبابي، وأكملت اللوك بحذاء رياضي كاجوال باللون الأبيض.

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ياسمين صبري في فستان ماكسي معرق بالورود:

ياسمين صبري في فستان ربيعي ماكسي



لوكْ ربيعي صباحي ناعم اعتمدته ياسمين صبري، وقد اختارت فيه فستاناً ماكسياً مصنوعاً من قماش الحرير المعرق برسومات ورد الجوري الأحمر، بقصة منسدلة ومحدد بحزام قماشي على الخصر ناسبها وناسب قوامها، وقد نسقت معه صندلاً بكعب عال من القش ونظارات شمسية بقصة شبابية.

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تنسيق أنيق في البليزر الأبيض اعتمدته ياسمين صبري:

بليزر أبيض نسقته ياسمين صبري مع اطلالة أنيقة باللون الأسود



البليزر الأبيض من أجمل صيحات الموضة لهذا الموسم وهو يناسب السمراوات كثيراً، وهنا شاهدنا ياسمين صبري، وقد تألقت به في إحدى المناسبات والذي اختارته من بالمان Balmain بقصة أنيقة محدد الخصر مع صفي أزرار، وقد نسقت معه توب ضيقة وبنطلون خصر عالٍ من الجلد الأسود وحذاء كعب عالٍ بتصميم أنيق كلاسيكي.

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فستان أسود ميدي تألقت به ياسمين صبري:

لوك أنيق في فستان أسود ميدي اعتمدته ياسمين صبري



الفستان الأسود الكلاسيكي أحد القطع التي يجب أن تتوفر في خزانة كل سيدة ولا سيما السمراوات؛ حيث إنه يوحي بالأنوثة والجاذية كما أنه مثالي لمختلف المشاوير والمناسبات مثل الفستان الذي اختارته ياسمين صبري بقصة بسيطة، وقد زينته ببروش ناعم من «شانيل» Chanel ونسقت معه حذاء كعب عالٍ باللونين الأسود والأحمر وحقيبة يد كبيرة باللون الزهري من «فندي» Fendi.



ملابس كاجوال للسمراوات من ياسمين صبري جمعناها لك بالصور من مختلف اطلالاتها، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار المميزة؛ لتتألقي في مناسباتك بأسلوب أنثوي وجذاب.

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