ما رأيك بإطلالات أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي"؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - تشارك أروى، رامز جلال في تقديم برنامجه الجديد الذي يُعرض في رمضان 2020 "رامز مجنون رسمي"، وحتى الآن شاهدناها في عدد كبير من الإطلالات المختلفة التي نسقتها لهذا البرنامج، والتي تنوعت بين النمط الرسمي والنمط الشبابي الكاجوال، حيث اختارت موديلات الفساتين والبدلات الرسمية والجمبسوت والتنسيقات في الجينز وغيرها… وبعض هذه الإطلالات كانت موفقة من ناحية التنسيق، وبعضها الآخر بدا مُبهرجًا أو مبالغًا فيه، وقد جمعنا بالصور أبرز إطلالات أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي"؛ لتعطينا أنتِ رأيك الشخصي بها.



إطلالة بالجينز نسقتها أروى:

اطلالة شبابية في الجينز والبليزر نسقتها أروى



في إحدى حلقات البرنامج، شاهدنا أروى وقد اعتمدت تنسيق كاجوال شبابيًا، اختارت فيه بنطلون جينز أزرق، بقصة أرجل واسعة، ومزينًا عند الكاحل بما يشبه الأحزمة، وقد نسقت معه تيشيرت قطنيًا باللون الأبيض، ومن فوقهما اعتمدت جاكيت بليزر باللون التفاحي، مع حذاء رياضي من نفس اللوك، وزيّنت اللوك ببعض المجوهرات ذات الطابع الشبابي.

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أروى في إطلالة بالبدلة الرسمية:

بدلة باللون الأبيض نسقتها أروى مع حذاء رياضي



إطلالة ثانية في البرنامج، اختارت فيها أروى البدلة الرسمية المستوحاة من التوكسيدو باللون الأبيض، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل واسعة، ومعهما نسقت توب باللون البرتقالي، وحذاء رياضيًا أبيض. الإطلالة كانت لتبدو شبابية وأنيقة؛ لو أنها استبدلت القميص البرتقالي بتيشيرت قطني باللون الأسود أو الأبيض مثلاً.

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التنورة خيار أروى في أحدث حلقات البرنامج:

اعتمدت أروى تنسيق في التنورة السوداء مع القميص الأحمر



اعتمدت أروى في أحدث حلقات برنامج "رامز مجنون رسمي" إطلالة باللونين الأسود والأحمر، وقد اختارت فيها تنورة متفاوتة الأطوال قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف، ونسقت معها قميصًا ميتالك، وحذاء بكعب عالٍ بتصميم كلاسيكي باللون الأسود، وزيّنت اللوك بأقراط وخاتم ألماسي.

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إطلالة ناعمة في فستان معرق بالورود نسقتها أروى:

اختارت أروى فستان ماكسي معرق بالورود



لعل هذه الإطلالة هي من أجمل التنسيقات التي اعتمدتها أروى في البرنامج، وقد اختارت فيها فستان ماكسي معرقًا بالورود بألوان ربيعية هادئة، قصتها ناسبتها وناسبت قوامها، ومعه نسقت صندلاً بكعب عالٍ باللون البيج، وزيّنت شعرها ببكلة من الكريستال على شكل فراشة.





شاهدي بالصور أبرز إطلالات أروى في برنامج "رامز مجنون رسمي"، والتي تنوعت بين التنسيقات الكاجوال والرسمية، وأخبرينا برأيك بهذه الإطلالات، وأيها المفضلة بالنسبة لك؟!

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