أحدث الإطلالات الرمضانية من سوسن القاضي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - تميزت مدونة الموضة ومنسقة الأزياء سوسن القاضي بالإطلالات المذهلة في كل المناسبات، ومن وحيها جمعنا لكُنَّ أحدث إطلالاتها بالجلابيات والفساتين المناسبة لشهر رمضان المبارك، لتستوحين منها ما يناسب مناسباتكن.



إطلالات بسيطة للمنزل

إطلالات بسيطة من سوسن القاضي



لإطلالات رمضانية بقطع مناسبة للمنزل، ارتدت سوسن جلابية فضفاضة باللون البيج مزينة بخطوط زرقاء، وظهرت بجلابية واسعة يكسوها اللون البيج، وأخرى بنية مزينة بفصوص في منطقة الصدر، وأطلَّت بفستان بني واسع مزين بمطاط.

تابعي المزيد:إطلالات للمحجبات من وحي فريال حسام لأناقتك في رمضان

Advertisements

خيارات رمضانية أنيقة

إطلالات رمضانية أنيقة



للمناسبات البسيطة تزينت سوسن بعباءة سماوية مزينة بالذهبي، وتجملت بجلابية بنية مزينة بالسماوي، واختارت عباءة بنفسجية مطرزة بالذهبي مع فستان برتقالي، ونسقت فستانًا بنفسجيًّا مزينًا بالأبيض مع حقيبة وحذاء زهريّين، وتأنقت بفستان أخضر مزين برسومات زهرية.

تابعي المزيد:قفاطين وجلابيات مغربية لرمضان من وحي صفاء حبيركو