فساتين صيفية موضة 2020 بحسب شكل الجسم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - تعتبر الفساتين الواسعة المصممة بخامات ناعمة وخفيفة وألوان وطبعات مشرقة أكثر الفساتين المناسبة لفصل الصيف .



شاهدي أجمل موديلات فساتين صيفية من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ، وتعرفي الى طريقة إختيار الموديل المناسب لشكل جسمك.



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فساتين مخططة موضة صيف 2020



noon by noor



أثبتت صيحة الفساتين المطبعة بالتقليمات حضور كبير على منصات العروض، بعض الفساتين زينت بخطوط أفقية مثل الموديلات الموقعة من موسكينو Moschino ونون باي نور Noon by Noor، اعتمدي هذا النمط اذا كنت طويلة ونحيفة الجسم، أما القصيرات فننصحهن بإختيار الفساتين المطبعة بخطوط عمودية كما في التصاميم التي رصدناها لدى بادجلي ميشكا Badgley Mischka.















الفساتين المنقطة موضة الموسم





Altuzarra





هذا الموسم سطع نجم الفساتين المطبعة بنقاط البولكا Polka dots dresses، قدمت ماركة ألتوزارا Altuzarra فستان طويل غير متماثل الحواف مزج بين الطبعات الصغيرة والكبيرة وسيطر اللون الأسود والنقاط الصغيرة على القسم العلوي منه، لذا نرشحه للممتلئات، أما فستان كارولينا هيريرا Carolina Herrera الواسع المصمم على هيئة القميص سيساعد في إخفاء عيوب الجسم ويزيد من طولك، نسقيه مع صندال بيج أو حذاء أحمر مدبب.





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فساتين مشجرة من مجموعات 2020

Tory Burch





ازدانت فساتين هذا الموسم بأنماط الزهور، بعضها تميز بالطبعات الناعمة كما في الموديلات التي تألقت بها عارضات ليلا روز Lela Rose وتوري بورش Tory Burch، تناسب هذه التصميمات كافة أشكال القامات لا سيما القصيرة، كما ننصحك بإعتماد الفستان الطويل ذي الياقة الدائرية والأكمام المنسدلة المنفوخة من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli.











فساتين بطبعات مميزة آخر موضة

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michael kors





لا تزال النقوشات البرية مهيمنة على إبداعات الدور العريقة، قدم مايكل كورس Michael Kors فستان يعلو الركبة محدد للقامة ومزين بكشاكش حول الحواف سيعزز أناقتك في حال كنتِ نحيفة أو تملكين قوام الساعة الرملية، كما أعجبتنا الفساتين الطويلة بالطبعات البوهيمية من توقيع ماركة إيترو Etro.

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