اكسسوارات لن تتخلى عنها الفاشينيستا هذا الصيف!

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - لطالكا تعتمد أيقونات الموضة و الفاشينيستا على ستايل محدّد من الاكسسوارات في مختلف ستايلات الشوارع . وهذا الصيف هناك صيحات لن تتخلى عنها الفاشينيستا العربيات فتعرفي اليها وكوني السباقة في اعتمادها.

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نظارات شمسية من الماضي:

صيحة النظارات الشمسية



أكانت دائرية من الخمسينات أو صغيرة من السبعينات، حين ترتدينها ستحصلين على الفور على ستايل لافت، تسوقي بحثاً عن إطارات فينتيج بستايل من الماضي وهي ستمنح طلتك روح ريترو وأنيقة ومثقفة!









الأحذية الضخمة:

عدنا فيها الى حقبتي السبعينيات والثمانينيات ولكن بطريقة دراماتيكية في الكثير من الأحيان، إن كان لجهة عرض الكعوب على شكل منصّة بالكامل، أو عرض الأحذية وضخامتها! وبالرغم من ابتعاد هذه التصاميم كلياً عن النعومة، إلا أنها دوماً ما تبدو لافتة عند تنسيقها بشكل مميز.هذه الصيحة ليست موسمية، فهي ستبقى لفترة طويلة.







حقائب متعددة الجيوب:

حقيبة لويس فويتون



هذه الشنط الجلدية ذات الجيوب المتعددة عملية للغاية وتمنح لوكك ستايل عصري لافت وأنيق. أغلبها تأتي ملتفة على الخصر أو حول الكتف وهي تعتبر ارتقاءاً عن تلك ذات الستايل ذاته التي كنا نضعها حول خصورنا في سن المراهقة والتي كانت تأتي من النايلون.

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حقائب الpvc الشفافة:

هذه الشنط بكافة تفاصيلها، والتي تأتي بكل ستايل ولون لم تعد للأطفال فقط! ستكون حليفتك في كل مكان تقصدينه هذا الصيف!









القلادات بثلاث طبقات:

سيرين عبد النور



بدأت هذه الهجمة على تكديس المجوهرات من مواسم عديدة ولكن لهذا الصيف تتمثل بثلاث طبقات من القلادات، ومحبات الموضة ما لبثن أن واكبن هذه الصيحة بستايلات مختلفة، إن كان بطول وستايلات متفاوتة أو على شكل قلادات متماثلة بأطوال مختلفة.







حقائب الأساور:

إنها شنط دقيقة للغاية، الكثير من العلامات زودت حقائبه وشنطها الراقية بسوار علوي يمكن أن تحمليها من خلاله وكأنه سوار. لن تحتاجي لقطعة أكسسوار أخرى.

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