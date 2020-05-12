أحدث موضة فساتين واسعة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 04:02 مساءً - أصبحت موضة الفساتين الواسعة من أكثر الصيحات رواجاً بين الفتيات، بخاصة المحجبات، حيث تضفي على إطلالة أي فتاة لمسة راقية وناعمة، حيث تجمع بين الأناقة والاحتشام.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة مختلفة من أحدث موديلات الفساتين الواسعة للمحجبات، لاختيار الموديل الملائم لجسمك وشخصيتك:

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- فستان من الجبردين أو الليكرا الناعم في القطن

فساتين بحمالات



يعد القماش الجبردين والليكرا الناعم من أجود الأقمشة وأنسبها للخروج في كل الأوقات، فإذا كنتِ تردين ارتداء فستان واسع يمكنكِ اختياره من بين تلك الأقمشة، ويفضل أن يكون الفستان بحمالات، لترتدي قميص أبيض أو بلوزة شيفون فاتحة تحته، ويمكنكِ تزيينها بأزرار صغيرة من نفس لون القماش، لإطلالة تناسب الذهاب إلى الجامعة.

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- فستان بحزام على الخصر

فساتين بحزام



لإطلالة أنيقة تناسب الخروجات والعزومات في أوقات المساء، يمكنك اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان واسع طويل، مع وضع حزام عند منطقة الخصر، ليعطيكِ مظهراً راقيًا.

ويمكنكِ اختيار نوع القماش المناسب للفستان حسب رغبتك، فيمكنك تنسيق تلك الإطلالة بانتقاء فستان من الحرير مع تطريز وتزيين أكمام الفستان بالدانتيل أو الجوبير، كما يمكنك اختيار نفس الموديل وعليه نقشات من الورود مع حزام من الستان، ليكون ملائمًا لحضور مناسبة اجتماعية خلال المساء.

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- فستان سهرة أو سواريه للمحجبات

فساتين سواريه



إذا كنت محجبة ومدعوة على سهرة أو حفل زفاف أو خطوبة، يمكنك اعتماد تلك الإطلالة، بارتداء فستان واسع من الليكرا الناعم في القطن مع عباءة مفتوحة مطرزة بالخرز والكريستال اللامع من نفس لون قماش الليكرا، مع ارتداء حذاء ذات كعب عال.

ويمكن للسيدات المحجبات الاختيار بين أكثر من موديل للفستاتين الواسعة في المناسبات، كاختيار فستان من الشيفون الناعم وواسع الأكمام، ومطرز باللؤلؤ عند منطقة الصدر وأطراف الأكمام، كما يمكنك اختيار موديل الفستان ذات أجنحة الفراشة، فهو مناسبًا بشكل أكبر للسيدات في عُمر الأربعين أو الخمسين.

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