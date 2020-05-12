سيرين عبدالنور تتألّق بـ"لوك عربي" أنيق خلال مشاركتها في أحد البرنامج

خطفت النجمة هيفا وهبي الأنظار بإطلالة شرقية بامتياز، وتألقت الممثلة سيرين عبدالنور بلوك عربي أنيق خلال مشاركتها في تقديم حلقة جديدة من برنامج "سهرانين معاكم بالبيت"، فمن بين النجمتين تفوّقت بالإطلالة الشرقية في رمضان 2020؟ وتألقت سيرين عبدالنور في إحدث إطلالاتها، بعباية باللون الأسود مزيّنة بالتطريز الذهبي من تصميم أورور عزالدين Aurore Ezzedine. وللمسة عصرية، أكملت إطلالتها المونوكروم بتوب مع سروال بقصة الأرجل الواسعة. ونسّقت مع اللوك حذاء ستيليتو أسود.

سيرين التي اعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، زيّنت شعرها بإكسسوار من تصميم AURA Headpieces، وأضافت مجموعة من الخواتم الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة.

وعلقت سرين عبدالنور قائلة "‏‎هل مرّة حبيت اطلع بلوك عربي بمناسبة هذا الشهر الكريم رمضان... حبّيتوا؟ ‏‎سهرانين معاكم بالبيت".

النجمة هيفا وهبي التي غابت عن السباق الرمضاني هذا العام، أطلّت بجلسة تصوير بطابع شرقيّ، وتألقت بقفطان من تصميم أورور عز الدين Aurore Ezzedine، تميّز بنقشة الورود المطبوعة على الثوب بالكامل باللون الذهبي، إضافة إلى القماش البنفسجي الذي زيّن ياقة القفطان بقصة الـV وطرف الأكمام والخصر، وكلّها مزيّنة بالتطريز الذهبي.

ونسّقت مع القفطان جزمة ankle boots من ماركة فيرساتشي VERSACE، مع رسمات الفهد وبألوانه الزاهية مثل الأحمر والبنفسجي والذهبي.

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