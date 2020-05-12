أبرز صيحات حقائب كتف موضة 2020 للقصيرات

دمت دور الأزياء العالمية مجموعة فريدة من حقائب اليد التي تعكس الطابع الراقي وذلك ضمن عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020

التشكيلة المختارة التي نضعها بيد يديكِ اليوم تناسب صاحبات القامة القصيرة، يكفي أن تختاري موديل واحد منها لتكوني على الموضة.

يشترط أن تكون الحقيبة متوسطة الحجم مزودة بحزام أو سلسال متوسط الطول أو طويل يمكن التحكم في طوله حتى تناسب القصيرات وهو ما يتوفر في المجموعة التي جمعناها لكِ صور

حقائب بيضاء موضة 2020

هيمنت موضة الحقائب البيضاء بشكل كبير على عروض ربيع 2020 وقدمت بتصاميم منوعة

أحببنا الحقيبة المزدانة بالستراس من مجموعة Aigner،

الحقيبة التي تمزج بين الأبيض والوردي المبودر من توقيع أنطونيو ماراس Antonio Marra

، كذلك الحقيبة المزودة بسلسال ملون من Ports 1961 والتي تناسب اطلالات النهار.

حقائب كتف بسلسال معدني

ركزت عدد من الماركات على حقائب الكتف المزودة بسلسال معدني ما يجعلها من الموديلات التي تناسب طلعات المساء

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ارتدت عارضة دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana حقيبة بيج عبر الجسم بطريقة الـ Cross، أما عارضة مايكل كورس Michael Kors فتألقت بموديل عصري مميز بالخطوط الملونة والشعار الأيقوني الذي يزين الحقيبة من الأمام.

حقائب كتف مزودة بيد قصيرة

حرصت أسماء بارزة في قطاع الموضة على إدراج موديلات فخمة من حقائب الكتف المزودة بيد قصير تمكن من ترتديها من حملها بأكثر من طريقة، من جهتنا أعجبتنا حقيبة ماركة Aigner التي تميزت بحجمها العملي

وحقيبة Saddle bag الرائجة من كريستيان ديور Christian Dior.

حقائب كتف بطبعات الحيوانات

تربعت حقائب الكتف المصممة من جلود الحيوانات على عرش الموضة، برعت دار فالنتينو Valentino في تقديم موديلات صغيرة الحجم من جلد الأفعى تخدم إطلالات النهار والمساء

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