هذا ما يفعله تناول التمر هندي يوميا في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التمر هندي من المشروبات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها في شهر رمضان الكريم يوميا على الإفطار، لكن تناولها يوميًا يسبب أضرار صحية نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "foodNdtv".

- يسبب زيادة حركة الأمعاء، ما يؤدي إلى حدوث الإسهال.

- يؤدي إلى حدوث اضطرابات المعدة، ويساعد على تهيج أحماض المعدة.

- يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات، ما يتسبب في زيادة الوزن.

- يجب امتناع مرضى السكر عن الإفراط في تناوله بكميات كبيرة يوميا، نظرا لأن ذلك يؤدي إلى تقليل نسبة السكر في الدم.

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- يسبب الشعور بالغثيان والقيء.

- يحتوي على كميات كبيرة من معدن الرصاص، ما يؤدي إلى الإصابة بتسمم الرصاص.

- بعد تناوله يساعد على ازدياد درجة حموضة المعدة، ما يؤدي إلى الإصابة بالارتجاع المريء وقرحة المعدة.

- قد يؤدي إلى تكون حصوات في المرارة.

- يحتوي على كمية كبيرة من الألوان الصناعية والصبغات، ما قد يؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي.