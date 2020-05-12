منها البقع الصفراء بالقشرة.. 6 نصائح يجب اتباعها عند شراء البطيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: البطيخ من فواكه الصيف اللذيذة التي تحتوي على الكثير من المياه، مما يساعد على ترطيب الجسم، فضلًا عن العديد من الفوائد الأخرى، وهناك بعض الثمار التالفة التي تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية عند تناولها، ولذلك يجب الالتزام ببعض النصائح عند شراء البطيخ، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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