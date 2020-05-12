الامارات | قدم معلومات كاذبة..شرطة فيجي تستجوب أول مصاب بـ "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن قدم معلومات كاذبة..شرطة فيجي تستجوب أول مصاب بـ "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استجوبت شرطة فيجي أول مريض مصاب بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، بشأن تفاصيل قدمها لمسؤولي الصحة. وكان الرجل /28 عاما/ الذي يشار إليه بـ "المريض 1"، قد تم تأكيد إصابته بالفيروس في 19 مارس الماضي بعد عودته من الخارج.

وقال مفوض الشرطة، سيتيفني كويليهو، اليوم إنه تم استجواب الرجل بعدما أنهى فترة حجر صحي ثانية إلزامية بمنزله لمدة 28 يوما. وأضاف أن الشرطة تحقق في مزاعم تفيد بأن الرجل قدم معلومات مغلوطة للمسؤولين حول وضعه الصحي.

وأوضح كويليهو أنه تم احتجاز الرجل واستجوبته شرطة الحدود في مدينة نادي، ثالث أكبر مدن فيجي، وتم إطلاق سراحه لكنه مازال رهن التحقيق.ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات في فيجي قد أعلنت عن تسجيل حالة الإصابة الـ 18 والأخيرة بالفيروس في 21 أبريل الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يتم تسجيل حالات جديدة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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