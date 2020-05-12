موديلات ملابس باللون الليلكي موضة خريف 2020 

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 12 مايو 2020 03:47 صباحاً - يعتبر اللون الأرجواني الفاتح (الليلكي) من الألوان التي تصدرت مجموعات أشهر الماركات العالمية ضمن عروض الازياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2020 2021.

تابعي المزيد:خريفكِ دافئ بالأرجواني والأسود







بلايز مكشكشه باللون الليلكي

Alberta Ferretti





تهادت عارضات ماركة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti بموديلات شديدة الأنوثة مصممة بكشاكش كبيرة دراماتيكية نُسقت مع بناطيل واسعة عالية الخصر بعضها جاء بألوان صارخة كالفوشيا من دون طبعات والبعض الآخر تميز بطبعات لامعة زينت بحزام جلد مزدان بالذهبي وبوت Cowboy الرائج.





بدلات باللون الليلكي موضة خريف 2020



قدمت ماركة Hugo Boss بدلات رسمية واسعة Oversized suits تناسب اطلالات المكتب حيث تؤمن لكِ الطلة العملية المريحة ولا تفتقر إلى الأناقة التي ترغبين بها، كما لفتتنا البدلة الناعمة التي نسقتها عارضة Philosophy di Lorenzo Serafini مع بلوزة من نفس اللون لامعة ووشاح من الفرو، إطلالة فخمة تناسب السهرة.

تابعي المزيد:رداء من الساتان الأرجواني

Advertisements









فساتين سهرة باللون الليلكي



prada





تنوعت قصات فساتين السهرة المصممة باللون الليلكي الرائج، قدمت ماركة Philosophy di Lorenzo Serafini فستان A Line مصمم بكسرات البليسيه وكشاكش حول الياقة والأكتاف، كما أحببنا الفستان القصير الواسع المطرز بالقصاصات اللامعة من مجموعة ماركة برادا Prada.





بناطيل باللون الليلكي موضة 2020



تألقت عارضات ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti ببناطيل واسعة بقصة رجالية تميزت بالخصر العالي يمكنك تنسيقها مع مختلف إطلالاتك النهارية، كما أعجبتنا البناطيل المغلفة بالدانتيل لدى إميليو بوتشي Emilio Pucci والبناطيل اللامعة من توقيع Philosophy di Lorenzo Serafini.





كنزات صوف باللون الليلكي موضة الموسم



Philosophy Di Lorenzo Serafini





حرصت عدد من الدور العالمية على تقديم مجموعة من الكنزات الصوف باللون الليلكي، بعضها أتي بياقة عالية مثل تصميم Hugo Boss والبعض الأخر بأكتاف عريضة بارزة مثل الكنزة التي أطلت بها عارضة Philosophy di Lorenzo Serafini.

تابعي المزيد:درجات اللون الأرجواني تزين أجمل الإطلالات للسهرات