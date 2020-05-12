الامارات | أنغام «بيت العود» تبث رسائل أمل من أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام «بيت العود» تبث رسائل أمل من أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن تنظيمها سلسلة «بيت العود في ضيافتك»، وهي جلسات موسيقية افتراضية، تحييها نخبة من موسيقيي بيت العود بمشاركة الفنان نصير شمة، لبث رسالة أمل خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.

تأتي الجلسات استكمالاً للسلسلة الموسيقية التي أطلقت عبر الإنترنت في أبريل الماضي، وشهدت تنظيم عدد من الحفلات، من بينها «القانون الجديد»، و«غناء شهر رمضان المبارك»، و«نصير شمة والأصدقاء»، التي قدم من خلالها موسيقيو بيت العود من دول عدة حول العالم حفلاً متكاملاً من منازلهم بإشراف الموسيقار العراقي.

وستبثّ جلسة موسيقية عبر الإنترنت، مساء غدٍ، تحت عنوان: «قصة العود»، ستحتفي بتنوع الآلات الموسيقية المستخدمة في الموسيقى العربية الكلاسيكية، وتستعرض مجموعة كبيرة من الآلات التي تدرس في «بيت العود»، مثل: العود والكمان والقانون والتشيللو.

من جانبه، قال نصير شمة: «من المهم في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، تعزيز الشعور بالعمل الجماعي ونشر التفاؤل، وإنني أرى أن أفضل طريقة لبثّ الأمل في المجتمع هي الموسيقى، لذا رأينا تنظيم سلسلة (بيت العود في ضيافتك)، التي أتاحت الفرصة لي ولزملائي من الموسيقيين الوصول إلى الناس في بيوتهم حول العالم بأمان».

وستستمر دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تقديم جلسات افتراضية لكل من «بيت العود»، وموسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، وتتضمن حفلاً بعنوان «يونيفرسال موزارت» في الثالث من يونيو المقبل، لتسليط الضوء على عبقرية فولفجانج أماديوس موزارت الموسيقية، وسيقدم الحفل نصير شمة وموسيقيون من بيت العود.

موهوبون

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أصدر نصير شمة عدداً من الألبومات الموسيقية. ويواصل تسخير موهبته لنشر رسالة الأمل في المجتمع، إلى جانب عدد من خريجي بيت العود الموهوبين ومعلميه، بمن فيهم شيرين تهامي، وبسام عبدالستار، ومحمد ضحي، وأحمد طه، وعلي الدريدي، وفطين كنعان.

ويمكن للجمهور مشاهدة الحفلات الموسيقية، التي ينظمها بيت العود، والاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية من خلال قناة‏‏www.youtube.com/‏‏AbuDhabiCulture].

نصير شمة:

«من المهم، في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، تعزيز الشعور بالعمل الجماعي، ونشر التفاؤل».

3 يونيو المقبل، سينظم حفل لتسليط الضوء على عبقرية فولفجانج أماديوس موزارت الموسيقية.

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