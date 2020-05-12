الامارات | فيريرا: ابنتي لوسيا وصلت

شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: ابنتي لوسيا وصلت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجبت الممثلة أميركا فيريرا طفلها الثاني من زوجها ريان بيرس.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن فيريرا أعلنت نبأ ولادتها طفلتها أول من أمس، ونشرت صورة لها هي وزوجها وهما يمسكان بيد الرضيعة.

وكتبت الفنانة الأميركية (36 عاماً) «وصلت لوسيا مارسول ويليامز في الرابع من مايو لكي تهنئني بنفسها بعيد الأم. بابا وماما وشقيقك الأكبر سعداء للغاية باستقبال نورها الساطع في أسرتنا».

Advertisements

ويشار إلى أن الزوجين لديهما طفل يدعى سيباستيان، وسيُتم عامه الثاني في نهاية هذا الشهر.

ومن المقرر أن تحتفل فيريرا، التي تشتهر بدورها في مسلسل «ذا اجلي بيتي»، بعيد زواجها التاسع في 27 يونيو المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news