الامارات | أساور تراقب حرارة التلاميذ في بكين

شكرا لقرائتكم خبر عن أساور تراقب حرارة التلاميذ في بكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُبرت أساور لمراقبة الحرارة تنبه من خلال تطبيق ما إذا كان أحد التلاميذ مصاباً بالحمى في مدارس بكين، وهي أحدث ابتكار صيني لتتبّع الإصابات المحتملة بفيروس كورونا.

وكانت الصين قد نشرت كاميرات حرارية في الأماكن العامة، ويطلب في معظم الأماكن من الأشخاص إظهار تطبيق يحمل تقييمات خضراء وصفراء وحمراء تحدد خطر إصابة الشخص بناءً على سجل سفره.

ووزعت الأساور في خمس مناطق في بكين لتلاميذ عادوا إلى المدارس المتوسطة للمرة الأولى منذ أشهر.

Advertisements

وتوفر هذه الأساور بيانات درجة الحرارة في الوقت الحقيقي، ويمكن أن تراقبها المدارس وأولياء الأمور عبر تطبيق خاص، وفقاً لصحيفة «بكين ديلي». وقال مدرس لم يذكر اسمه لصحيفة «بكين ديلي»: «السوار مشابه للسوار الذي يتتبع اللياقة البدنية.. نوصي التلاميذ بوضعه 24 ساعة في اليوم».

وإذا ارتفعت درجة حرارة التلميذ أكثر من 37.2 درجة، فإن السوار سينبّه المدرس لإخطار الشرطة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news