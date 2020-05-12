الامارات | تقنية جديدة لجعل السيارات الكهربائية تشحن ذاتياً

شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة لجعل السيارات الكهربائية تشحن ذاتياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يطور علماء من جامعة ستانفورد تقنية تجعل الشحن الذاتي للسيارات الكهربائية أثناء سيرها على الطرق السريعة عملياً أكثر، ما يتيح تصميم الطرق في المستقبل كي تزود المركبات بالطاقة الكهربائية لاسلكياً.

وعلى الرغم من توافر مساند لشحن الهواتف الذكية حالياً، فهي لا تعمل إلا إن كان الهاتف ساكناً، أما في حالة السيارات، فإن استخدام هذه الطريقة يستغرق وقتاً طويلاً ومشابهاً للطريقة الحالية.

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وطوّر شانهي فان وسيد أساواوراريت، المهندسان الكهربائيان من جامعة أوكسفورد، منذ ثلاث سنوات، النموذج الأول للنظام الكهربائي اللاسلكي القادر على شحن الأجهزة المتحركة، لكن لم تكن تلك التقنية المستخدمة فعّالة إلى درجة كافية كي تستخدم خارج نطاق المختبر.

ونشر العالمان أخيراً شرحاً لتلك التقنية في صحيفة «نيتشر إلكترونيكس»، والتي قد تتمكن يوماً من تزويد السيارة بالطاقة الكهربائية خلال سيرها على الطريق. وقد يستطيع هذا النظام في المستقبل القريب شحن الروبوتات لاسلكياً خلال عمله في المستودعات والمصانع، ما سيخفض الوقت الضائع للشحن وسيتيح للآلات الكهربائية العمل على مدار الساعة.

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