الامارات | رحيل جيري ستيلر عن 92 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل جيري ستيلر عن 92 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الأميركي بن ستيلر، أمس، وفاة أبيه، الممثل جيري ستيلر الذي لعب دور الأب في اثنين من أشهر المسلسلات الكوميدية، وهما «ساينفلد» و«كينج أوف كوينز» عن عمر 92 عاماً.

وكتب بن ستيلر على «تويتر»: «يحزنني أن أعلن وفاة والدي جيري ستيلر»، مشيراً إلى أن الوفاة طبيعية. وأضاف «كان أباً عظيماً وجداً عظيماً، وأكثر الأزواج إخلاصاً على مدى 62 عاماً. سنفتقده بشدة. أحبك يا أبي».

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