محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: الانقطاع عن الطعام والشراب لساعات طويلة يتسبب في جفاف الفم ويؤثر على الغدد اللعابية مما يجعل رائحة الفم مزعجة وذلك يتسبب في الشعور بالإحراج، ولكن يمكن القضاء على رائحة الفم أثناء الصيام عند اتباع بعض الطرق البسيطة. لقراءة المزيد..اضغط هنا:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 طرق تخلصك من رائحة الفم أثناء الصيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.