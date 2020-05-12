دراسة تكشف: أصحاب هذه المهن أكثر عرضة للوفاة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
كشفت دراسة جديدة أجرتها وكالة الإحصاء الوطنية البريطانية أن من يعملون في مجال الرعاية الاجتماعية معدلات وفياتهم أعلى بكثير بفيروس كورونا مقارنة بموظفي قطاعات أخرى.
وقال مكتب الإحصائيات الوطنية أيضًا إنه بالمقارنة مع الأشخاص من نفس الجنس والعمر في إنجلترا وويلز، فإن الرجال الذين يعملون في المهن التي تتطلب مهارة أقل- بمن في ذلك حراس الأمن وسائقو سيارات الأجرة والحافلات والسائقون والطهاة- لديهم أعلى معدل للوفيات ذات الصلة بالفيروس.
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وأشارت الدراسة إلى أن المخاطر بين الأطباء والممرضات لا تختلف اختلافا كبيرا عن عامة السكان، بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس.
وأوضحت أنه بالنسبة للعاملين في مجال الرعاية الاجتماعية الذين يقدمون خدمات للبالغين والأطفال المعرضين للخطر، فإن معدل الوفيات هو 23.4 حالة وفاة لكل 100 ألف من الذكور، وبالنسبة للعاملات في مجال الرعاية، يبلغ الرقم 9.6 لكل 100 ألف.
وهذا يختلف عن معدل الوفيات المرتبطة بالفيروس بين جميع الرجال العاملين البالغ 9.9 حالة وفاة لكل 100.000، وكذلك بين جميع النساء العاملات والبالغ 5.2 حالة وفاة لكل 100 ألف.
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