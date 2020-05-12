محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم
عادة ما تثير الفنانة الشابة منة عرفة الجدل ببعض الصور والإطلالات التي تشارك بها متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يعتقد البعض بأنها تظهر بإطلالات وفساتين لا تليق بسنها.
نستعرض لكم أبرز الإطلالات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
فستان غير مناسب لعمرها
خضعت منة لجلسة تصوير وكانت ترتدي فيها فستان ستان باللون الأحمر الناري، أثارت بين متابعيها الجدل، حيث أعترض الكثيرون على تصميمه حيث وصفوه بأنه لا يتناسب مع عمرها.
فستان بقصة جريئة
ظهرت منة مرة أخرى وهي ترتدي فستان زفاف مطرز أثار الجدل، حيث وصفه متابعيها بأنه غير لائق لأنه مكشوف الصدر.
وأثارت الجدل في صورة نشرتها عبر انستجرام، حيث ظهرت وهي ترتدي هوت شورت باللون الأبيض مع قميص بنفس اللون مفتوح من الصدر.
وفي إطلالة أخرى أنثوية ارتدت منة فستان قصير باللون الأحمر، أثار الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، إذ جاء بقصة جريئة عن منطقتي البطن والصدر.
كانت هذه تفاصيل خبر "غير مناسبة لسنها وجريئة" .. إطلالات منة عرفة أثارت الجدل على السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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