6 أطعمة موجودة باستمرار في المطبخ تنتهي صلاحيتها دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك بعض الأطعمة والمنتجات التي ينتهي صلاحيتها وتحتفظ بها ربة المنزل على أرفف المطبخ دون استخدامها، لكن ليس عدم تعفن هذه الأطعمة أنها صالحة للاستخدام، لذلك يجب الانتباه لتاريخ الصلاحية ويجب عدم تخطيه.

لذا نقدم لكم أبرز الأطعمة التي ينتهي صلاحيتها وتحتفظ بها ربة المنزل، وفق ما نقل موقعي "eatthis"و"consumerreports".

- المكسرات:

تتراوح مدة تخزين المكسرات 5 أشهر، نظرا لاحتوائها على الدهون والزيوت بنسبة عالية، مع ضرورة تخزينها بشكل سليم بعيدا عن درجة الحرارة العالية.

- الشوفان:

يعتبر من الحبوب الكاملة التي تفسد في وقت قصير جدا، وتبلغ مدة صلاحيته 6 أشهر فقط، لذلك يجب عدم الاحتفاظ وتناوله لفترات طويلة.

- صودا الخبز:

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صودا الخبز التي يتم تخزينها لفترة طويلة، يؤدي إلى فقدان فعاليتها وتصبح غير صالحة للاستخدام، لذلك لا يجب تركها لفترات طويلة، إذ يبلغ مدة صلاحيتها عام واحد فقط.

- الأعشاب والتوابل:

تُخزّن بعض ربات المنزل الأعشاب والتوابل لمدة طويلة في مطبخها، دون أن تدري أن الأعشاب والتوابل كمثل باقي المنتجات لها مدة صلاحية معينة، لذلك فإن تخزينها كل هذه المدة يجعلها تفقد رائحتها وتأثيرها، ولا تعد صالحة للاستخدام.

- الدقيق:

الدقيق من المنتجات التي لها مدة صلاحية معينة، وتبلغ مدة صلاحيته 6 أشهر مع ضرورة حفظه في مكان بارد كالثلاجة، لذلك لا يجب استخدامه بعد مرور هذه المدة.

- زيت الزيتون:

زيت الزيتون من المواد التي تحتفظ بها ربات المنزل في مطبخها لفترة طويلة، ولكن يتراوح صلاحيته لـ24 شهرا، وليس كما يعتقد البعض أنه يمكن الاحتفاظ به لمدة طويلة، نظرا لأنه يفقد نكهته وفوائده الصحية بعد المدة المحددة لحفظه.