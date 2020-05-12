4 أخطاء حدثت فى حلقة منة عرفة مع رامز جلال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نور إبراهيم:

استضاف اليوم النجم رامز جلال الفنانة منة عرفة في الحلقة الثامنة عشر من برنامج رامز مجنون رسمي.

وحدث في الحلقة العديد من الأخطاء التي لاحظها الجمهور.

في البداية جلست منة على الكرسي ومن المفترض أن فريق البرنامج يثبتها جيدًا من يدها وقدمها، ولكن بعدما خرج لها رامز من البوستر فوجئنا بأن يدها لم تكن مثبتة مثل باقي الضيوف.

اعتاد رامز في كل حلقة أن يسأل ضيفه عن رأيه في لون شعره وبعدها يرش سبراي ملون على شعر الضيف، ولكنه لم يفعل هذا مع منة في حلقة اليوم.

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وبعد انتهاء رامز من تحريك الكرسي من المفترض أن يبدأ فقرة الثعبان ويرهب به الضيف وهو مثبت بالكرسي، لكنه لم يفعلها اليوم.

وفي نهاية المقلب، سقطت منة في المياه، وسقط معها "الكاميرا مان" وهو غير منتبه.