"رسمه حواجبها بقلم فحم".. رامز جلال يسخر من إطلالة منة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

وقعت الفنانة منة عرفة، ضحية الحلقة الثامنة عشر من برنامج "رامز مجنون رسمي" للفنان رامز جلال.

ظهرت منة بجامبسوت باللون الأبيض، مزود بأكمام، ومزين بتطريزات على منطقة الصدر والأكمام، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي، مع ماكياجًا حيوياً.

وعلّق رامز على إطلالة منة مازحًا كالعادة: "ايه البياض دة أميرة جزر المهلبية جت".

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وتابع:" شنطة دي يامنة ولا خدادية الصالون وانتي لابساها"، و"دي مش طفلة خالص دة احنا اللي أطفال".

وأضاف:" يا نهار أسود دي عاملة حواجبها بأقلام الفحم".. ايه لون المونكير القديم دة".

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزق جديد.